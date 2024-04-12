(Корсунова) Акелина Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения06.04.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
05.04.1918
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1918г./ зап.№ 17 /, ГАДО Ф 265-1-11 / лист № 10 /. | Godparents:Крестьяне сл.Кривой Луки : Ткаченко Игнат Николаевич и девица Меланья Андреевна Угнивенко
Рождение
06.04.1918
Отец: Корсун Леонтий Силович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 10 /, м/к-1918г../ зап.№ 17 /
Смерть
Неизвестно