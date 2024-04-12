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Корсун Ксения Михайловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

12.04.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1848

Муж: Корсун Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Корсун Петр Иванович

Отец ребёнка: Корсун Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Корсун Сила Иванович

Отец ребёнка: Корсун Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Корсун Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Корсун Трофим Иванович

Отец ребёнка: Корсун Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
01.04.1871

Сын: Корсун Ефимий Иванович

Отец ребёнка: Корсун Иван Алексеевич

ГАДО , ф-265-1-1/ лист № 72 / , м/к - 1871г./ зап.№ 22 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Смерть
12.04.1913
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф-265-1-9 / лист № 163 / , м/к 1913г. / зап.№ 19 /,Троицкая церковь Изюмского уезда сл.Кривая Лука.
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