Корсун Ксения Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти12.04.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Бракосочетание
После 1848
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Корсун Петр Иванович
Отец ребёнка: Корсун Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Корсун Сила Иванович
Отец ребёнка: Корсун Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Корсун Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Корсун Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1871
Отец ребёнка: Корсун Иван Алексеевич
ГАДО , ф-265-1-1/ лист № 72 / , м/к - 1871г./ зап.№ 22 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Смерть
12.04.1913
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф-265-1-9 / лист № 163 / , м/к 1913г. / зап.№ 19 /,Троицкая церковь Изюмского уезда сл.Кривая Лука.