Лунев Феофан Ипполитов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти06.02.1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Лунев Ипполит Савельев
Место жительства
1726
ф.350 оп.2 д. 2610 РС Коломенского 1726 | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульневского, Деревенского станов, Оглоблинской,... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Улита Феофанова
Мать ребёнка: Лунева Ефимия Нефедова
Рождение ребёнка
17.10.1738
Дочь: Прасковья Феофанова
Мать ребёнка: Лунева Ефимия Нефедова
Рождение ребёнка
11.10.1740
Дочь: Дедова Устиния Феофанова
Мать ребёнка: Лунева Ефимия Нефедова
ЦИАМ 203-746-1947
Рождение ребёнка
24.02.1742
Сын: Иван Феофанов
Мать ребёнка: Лунева Ефимия Нефедова
ф.203, оп. 745, д.599 (1742) | 1742 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьевского уезда Сергиевской церкви МФ
Рождение ребёнка
15.10.1744
Сын: Лунев Ефим Феофанов
Мать ребёнка: Лунева Ефимия Нефедова
ф.203, оп.745, д.601 Метрическая книга Коломенской епархии 1744
Рождение ребёнка
13.08.1746
Мать ребёнка: Лунева Ефимия Нефедова
ф.203, оп.745, д.603 Метрическая Коломенской епархии 1746 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Бракосочетание
Около 1757
Жена: Анисья Федорова
Коломенский уезд, д. Тимшина
Рождение ребёнка
29.05.1758
Дочь: Федосья Феофанова
Мать ребёнка: Анисья Федорова
ф.203, оп.745, д. 615 (Метрические Коломенского 1758)
Рождение ребёнка
1758
Сын: Федор Феофанов
Мать ребёнка: Анисья Федорова
Место жительства
?.05.1763
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иван Феофанов
Мать ребёнка: Анисья Федорова
Место жительства
1782
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Ефимия Нефедова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунев Ефим Феофанов
Мать ребёнка: Анисья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.02.1782
Причина смерти: от старости | ЦИАМ ф.204 оп.2 д.2 СФ Метрическая книга церквей Егорьевска и Егорьевской округи 1782 л. 44об умерших.Февраляомической вотчины деревни Тимшиной крестьянин Феофан Политов... Показать все