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Лунев Феофан Ипполитов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

06.02.1782

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Лунев Ипполит Савельев

Мать: Лунева Прасковья Игнатова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1726
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350 оп.2 д. 2610 РС Коломенского 1726 | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульневского, Деревенского станов, Оглоблинской,... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Улита Феофанова

Мать ребёнка: Лунева Ефимия Нефедова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1738

Дочь: Прасковья Феофанова

Мать ребёнка: Лунева Ефимия Нефедова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1740

Дочь: Дедова Устиния Феофанова

Мать ребёнка: Лунева Ефимия Нефедова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ЦИАМ 203-746-1947
Рождение ребёнка
24.02.1742

Сын: Иван Феофанов

Мать ребёнка: Лунева Ефимия Нефедова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп. 745, д.599 (1742) | 1742 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьевского уезда Сергиевской церкви МФ
Рождение ребёнка
15.10.1744

Сын: Лунев Ефим Феофанов

Мать ребёнка: Лунева Ефимия Нефедова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д.601 Метрическая книга Коломенской епархии 1744
Рождение ребёнка
13.08.1746

Сын: Лунев Максим Феофанов

Мать ребёнка: Лунева Ефимия Нефедова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д.603 Метрическая Коломенской епархии 1746 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Бракосочетание
Около 1757

Жена: Анисья Федорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
Рождение ребёнка
29.05.1758

Дочь: Федосья Феофанова

Мать ребёнка: Анисья Федорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д. 615 (Метрические Коломенского 1758)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Федор Феофанов

Мать ребёнка: Анисья Федорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
?.05.1763
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Иван Феофанов

Мать ребёнка: Анисья Федорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Ефимия Нефедова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунев Ефим Феофанов

Мать ребёнка: Анисья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
06.02.1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от старости | ЦИАМ ф.204 оп.2 д.2 СФ Метрическая книга церквей Егорьевска и Егорьевской округи 1782 л. 44об умерших.Февраляомической вотчины деревни Тимшиной крестьянин Феофан Политов... Показать все
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