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Анисья Федорова

Место рождения

Парыкино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Федор Михайлов

Мать: Наталья Васильева

Парыкино, Егорьевск, Московская область
д. Парикина, казенная, при колодцах, в 1862г. - 81 двор, 291 м. и 319 ж.село Владыкино | Парыкино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Парикино)
Упоминание
1745
Владычино, Егорьевск, Московская область
ЦИАМ 203-747-113 ИР Колом. и Бр.у. - Владычня-Парикино 1745г. | село Владычня
Упоминание
1746
Парыкино, Егорьевск, Московская область
1746г. ЦИАМ 203-747-122 ИР Колом. Парикино | Парыкино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Парикино)
Бракосочетание
Около 1757

Муж: Лунев Феофан Ипполитов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
Рождение ребёнка
29.05.1758

Дочь: Федосья Феофанова

Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д. 615 (Метрические Коломенского 1758)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Федор Феофанов

Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
?.05.1763
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Иван Феофанов

Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунев Ефим Феофанов

Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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