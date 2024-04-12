Анисья Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1730
Отец: Федор Михайлов
Мать: Наталья Васильева
д. Парикина, казенная, при колодцах, в 1862г. - 81 двор, 291 м. и 319 ж.село Владыкино | Парыкино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Парикино)
Упоминание
1745
Владычино, Егорьевск, Московская область
ЦИАМ 203-747-113 ИР Колом. и Бр.у. - Владычня-Парикино 1745г. | село Владычня
Упоминание
1746
1746г. ЦИАМ 203-747-122 ИР Колом. Парикино | Парыкино (Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Парикино)
Бракосочетание
Около 1757
Коломенский уезд, д. Тимшина
Рождение ребёнка
29.05.1758
Дочь: Федосья Феофанова
Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов
ф.203, оп.745, д. 615 (Метрические Коломенского 1758)
Рождение ребёнка
1758
Сын: Федор Феофанов
Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов
Место жительства
?.05.1763
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иван Феофанов
Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов
Место жительства
1782
ГАРО ф. 129, ревизия 1782 Тимшино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунев Ефим Феофанов
Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795