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Лунева Ефимия Нефедова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Улита Феофанова

Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1738

Дочь: Прасковья Феофанова

Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1740

Дочь: Дедова Устиния Феофанова

Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ЦИАМ 203-746-1947
Рождение ребёнка
24.02.1742

Сын: Иван Феофанов

Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп. 745, д.599 (1742) | 1742 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьевского уезда Сергиевской церкви МФ
Рождение ребёнка
15.10.1744

Сын: Лунев Ефим Феофанов

Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д.601 Метрическая книга Коломенской епархии 1744
Рождение ребёнка
13.08.1746

Сын: Лунев Максим Феофанов

Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д.603 Метрическая Коломенской епархии 1746 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Феофан Ипполитов

Смерть
Неизвестно
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