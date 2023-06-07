Лунева Ефимия Нефедова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Улита Феофанова
Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов
Рождение ребёнка
17.10.1738
Дочь: Прасковья Феофанова
Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов
Рождение ребёнка
11.10.1740
Дочь: Дедова Устиния Феофанова
Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов
ЦИАМ 203-746-1947
Рождение ребёнка
24.02.1742
Сын: Иван Феофанов
Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов
ф.203, оп. 745, д.599 (1742) | 1742 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьевского уезда Сергиевской церкви МФ
Рождение ребёнка
15.10.1744
Сын: Лунев Ефим Феофанов
Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов
ф.203, оп.745, д.601 Метрическая книга Коломенской епархии 1744
Рождение ребёнка
13.08.1746
Отец ребёнка: Лунев Феофан Ипполитов
ф.203, оп.745, д.603 Метрическая Коломенской епархии 1746 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно