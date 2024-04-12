(Лунева) Прасковья Феофанова
Место рождения
Дата рождения17.10.1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1738
Отец: Лунев Феофан Ипполитов
Мать: Лунева Ефимия Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Григорий Егоров
Отец ребёнка: Егор
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Егор
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Прасковья Егорова
Отец ребёнка: Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор
Смерть
Неизвестно
Коломенского у. дер. Тимшино