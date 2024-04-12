(Лунева) Прасковья Феофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лунева) Прасковья Феофанова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

17.10.1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

1721 г.р.

Муж

Дети

Около 1808 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1738

Отец: Лунев Феофан Ипполитов

Мать: Лунева Ефимия Нефедова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Григорий Егоров

Отец ребёнка: Егор

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Егор

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Прасковья Егорова

Отец ребёнка: Егор

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор

Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
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