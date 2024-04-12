Улита Феофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Феофанова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Лунев Феофан Ипполитов

Мать: Лунева Ефимия Нефедова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
1737 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьев. У. Сергиевской церкви ЦИАМ 203-745-595. МФ.Пленка 2Л. 61№30 Сергиевская церковь в селе ИвановскомКнига Коломенского уезда Зарецкой десятины села Ива... Показать все
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