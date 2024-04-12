Улита Феофанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Лунев Феофан Ипполитов
Мать: Лунева Ефимия Нефедова
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Смерть
Неизвестно
1737 Метрическая книга Коломенской епархии Егорьев. У. Сергиевской церкви ЦИАМ 203-745-595. МФ.Пленка 2Л. 61№30 Сергиевская церковь в селе ИвановскомКнига Коломенского уезда Зарецкой десятины села Ива... Показать все