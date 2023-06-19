Дедова (Лунева) Устиния Феофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова (Лунева) Устиния Феофанова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

11.10.1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1740

Отец: Лунев Феофан Ипполитов

Мать: Лунева Ефимия Нефедова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ЦИАМ 203-746-1947
Бракосочетание
Между 1759 и 1761

Муж: Дедов Емельян Карпов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина | ф.203, оп.747, д. 291 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1761 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Емельянова

Отец ребёнка: Дедов Емельян Карпов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно