Дедова (Лунева) Устиния Феофанова
Место рождения
Дата рождения11.10.1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1740
Отец: Лунев Феофан Ипполитов
Мать: Лунева Ефимия Нефедова
ЦИАМ 203-746-1947
Бракосочетание
Между 1759 и 1761
Муж: Дедов Емельян Карпов
Коломенский уезд, д. Тимшина | ф.203, оп.747, д. 291 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1761 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Емельянова
Отец ребёнка: Дедов Емельян Карпов
Смерть
Неизвестно