Дедов Емельян Карпов
Место рождения
Дата рождения08.08.1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1742
Отец: Дедов Карп Авдеев
Мать: Марфа Григорьева
Бракосочетание
Между 1759 и 1761
Жена: Дедова Устиния Феофанова
Коломенский уезд, д. Тимшина | ф.203, оп.747, д. 291 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1761 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Емельянова
Мать ребёнка: Дедова Устиния Феофанова
Смерть
Неизвестно
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино