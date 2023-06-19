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Дедов Емельян Карпов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

08.08.1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1742

Отец: Дедов Карп Авдеев

Мать: Марфа Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Между 1759 и 1761

Жена: Дедова Устиния Феофанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина | ф.203, оп.747, д. 291 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1761 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: Дедова Устиния Феофанова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино