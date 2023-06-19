Лунев Максим Феофанов
Место рождения
Дата рождения13.08.1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1746
Отец: Лунев Феофан Ипполитов
Мать: Лунева Ефимия Нефедова
ф.203, оп.745, д.603 Метрическая Коломенской епархии 1746 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Марфа Максимова
Мать ребёнка: Гликерия Фадеева
Место жительства
1795
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Фадеева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно