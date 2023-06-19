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Лунев Максим Феофанов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

13.08.1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

1721 г.р.

Жена

1746 г.р.

Дети

Около 1767 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1746

Отец: Лунев Феофан Ипполитов

Мать: Лунева Ефимия Нефедова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д.603 Метрическая Коломенской епархии 1746 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Марфа Максимова

Мать ребёнка: Гликерия Фадеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губерния, Егорьевский уезд, д. Тимшино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Фадеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно