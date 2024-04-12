Марфа Максимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Лунев Максим Феофанов
Мать: Гликерия Фадеева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Фомин
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Фомин
Бракосочетание
Около 1791
Муж: Тимофей Фомин
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Родион Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Фомин
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Фомин
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Фомин
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Фомин
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782