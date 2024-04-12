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Марфа Максимова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Лунев Максим Феофанов

Мать: Гликерия Фадеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Фомин

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Фомин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Около 1791

Муж: Тимофей Фомин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, Мещерская волость, д. Тимшина
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Родион Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Фомин

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Фомин

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Фомин

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Фомин

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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