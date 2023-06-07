Лунева Прасковья Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунева Прасковья Игнатова

Лунева Прасковья Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Между 1758 и 1763

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1696 и 1700 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Игнат

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1715

Муж: Лунев Ипполит Савельев

Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Лунев Феофан Ипполитов

Отец ребёнка: Лунев Ипполит Савельев

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Лунев Андреян Иполитов

Отец ребёнка: Лунев Ипполит Савельев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1758 и 1763
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close