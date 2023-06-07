Лунева Прасковья Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиМежду 1758 и 1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Игнат
Бракосочетание
До 1715
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Рождение ребёнка
Около 1717
Отец ребёнка: Лунев Ипполит Савельев
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Лунев Ипполит Савельев
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1758 и 1763
Коломенский уезд, д. Тимшина