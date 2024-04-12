(Лунева) Федосья Феофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лунева) Федосья Феофанова

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

29.05.1758

Дата смерти

Между 1797 и 1816

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1730 г.р.

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1758

Отец: Лунев Феофан Ипполитов

Мать: Анисья Федорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д. 615 (Метрические Коломенского 1758)
Место жительства
1763
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
1779

Муж: Сидор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Лётов Андрей Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Григорий Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1795
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Василий Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Степанов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1797 и 1816
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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