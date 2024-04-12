(Лунева) Федосья Феофанова
Место рождения
Дата рождения29.05.1758
Дата смертиМежду 1797 и 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1758
Отец: Лунев Феофан Ипполитов
Мать: Анисья Федорова
ф.203, оп.745, д. 615 (Метрические Коломенского 1758)
Место жительства
1763
Бракосочетание
1779
Муж: Сидор Степанов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Лётов Андрей Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Степанов
Место жительства
1782
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Григорий Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Степанов
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Василий Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Степанов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1797 и 1816