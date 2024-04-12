Лунев Ипполит Савельев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1696 и 1700
Дата смертиПосле 1726
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1696 и 1700
Отец: Лунев Савелий (Савва) Федоров
Мать: Мария Федулова
Бракосочетание
До 1715
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: Лунева Прасковья Игнатова
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: Лунева Прасковья Игнатова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1726