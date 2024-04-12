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Лунев Ипполит Савельев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Между 1696 и 1700

Дата смерти

После 1726

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1696 и 1700

Отец: Лунев Савелий (Савва) Федоров

Мать: Мария Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
До 1715

Жена: Лунева Прасковья Игнатова

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Лунев Феофан Ипполитов

Мать ребёнка: Лунева Прасковья Игнатова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Лунев Андреян Иполитов

Мать ребёнка: Лунева Прасковья Игнатова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1726
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