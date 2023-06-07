Лунев Андреян Иполитов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Лунев Ипполит Савельев
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Федосья Андреянова
Мать ребёнка: Лунева Ефимия Никитина
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Лунева Ефимия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Ефимия Никитина
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно