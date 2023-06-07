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Лунев Андреян Иполитов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Лунев Ипполит Савельев

Мать: Лунева Прасковья Игнатова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Федосья Андреянова

Мать ребёнка: Лунева Ефимия Никитина

Рождение ребёнка
1757

Сын: Лунев Калина Андреянов

Мать ребёнка: Лунева Ефимия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Ефимия Никитина

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно