Лунев Савелий (Савва) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев Савелий (Савва) Федоров

Место рождения

неизвестно

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

23.11.1747

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1663 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: Лунев Федор

Мать: не указана

неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1690 и 1694

Сын: Лунев Петр Савельев

Мать ребёнка: Мария Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1696 и 1700

Сын: Лунев Михаил Савельев

Мать ребёнка: Мария Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1696 и 1700

Сын: Лунев Ипполит Савельев

Мать ребёнка: Мария Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Пелагея Савельева (Саввова)

Мать ребёнка: Мария Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1705
Тимшино, Егорьевск, Московская область
РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1713

Сын: Лунев Мартемьян Савельев

Мать ребёнка: Мария Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1719
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Место жительства
1726
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. д. Тимшино | ф.350, оп.2, д. .2610 (1726) | Книга переписная, окладная, подгорная, архирейских, помещичьих крестьян Переславль-Рязанского уезда Поницкого стана (...
Упоминание
1744
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская) | ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
23.11.1747
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.745, д. 604