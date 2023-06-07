Лунев Савелий (Савва) Федоров
Место рождениянеизвестно
Дата рожденияОколо 1670
Дата смерти23.11.1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Лунев Федор
Мать: не указана
неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1690 и 1694
Сын: Лунев Петр Савельев
Мать ребёнка: Мария Федулова
Рождение ребёнка
Между 1696 и 1700
Мать ребёнка: Мария Федулова
Рождение ребёнка
Между 1696 и 1700
Мать ребёнка: Мария Федулова
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Пелагея Савельева (Саввова)
Мать ребёнка: Мария Федулова
Место жительства
1705
РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1713
Мать ребёнка: Мария Федулова
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1719
ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Место жительства
1726
Коломенского у. д. Тимшино | ф.350, оп.2, д. .2610 (1726) | Книга переписная, окладная, подгорная, архирейских, помещичьих крестьян Переславль-Рязанского уезда Поницкого стана (...
Упоминание
1744
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская) | ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Федулова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.11.1747
ф.203, оп.745, д. 604