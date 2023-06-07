Лунев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1705
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Лунев Савелий (Савва) Федоров
неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунев Матвей Федоров
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
До 1705