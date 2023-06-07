Лунев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1705

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Лунев Савелий (Савва) Федоров

Мать ребёнка: не указана

неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунев Матвей Федоров

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
До 1705
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