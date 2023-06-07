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Лунев Матвей Федоров
Лунев Матвей Федоров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
По 1705
Пол
Мужской
Отец
Лунев Федор
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лунев Федор
Мать:
?
Смерть
По 1705
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