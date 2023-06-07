Лунев Матвей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев Матвей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1705

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лунев Федор

Мать: ?

Смерть
По 1705