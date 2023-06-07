Мария Федулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Федулова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

Между 1716 и 1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1690 и 1694

Сын: Лунев Петр Савельев

Отец ребёнка: Лунев Савелий (Савва) Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1696 и 1700

Сын: Лунев Михаил Савельев

Отец ребёнка: Лунев Савелий (Савва) Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1696 и 1700

Сын: Лунев Ипполит Савельев

Отец ребёнка: Лунев Савелий (Савва) Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Пелагея Савельева (Саввова)

Отец ребёнка: Лунев Савелий (Савва) Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1713

Сын: Лунев Мартемьян Савельев

Отец ребёнка: Лунев Савелий (Савва) Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Савелий (Савва) Федоров

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1716 и 1743
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенского у. дер. Тимшино
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