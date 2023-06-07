Мария Федулова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1663
Дата смертиМежду 1716 и 1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1690 и 1694
Сын: Лунев Петр Савельев
Отец ребёнка: Лунев Савелий (Савва) Федоров
Рождение ребёнка
Между 1696 и 1700
Отец ребёнка: Лунев Савелий (Савва) Федоров
Рождение ребёнка
Между 1696 и 1700
Отец ребёнка: Лунев Савелий (Савва) Федоров
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Пелагея Савельева (Саввова)
Отец ребёнка: Лунев Савелий (Савва) Федоров
Рождение ребёнка
Между 1710 и 1713
Отец ребёнка: Лунев Савелий (Савва) Федоров
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1716 и 1743
Коломенского у. дер. Тимшино