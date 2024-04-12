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Лунев Мартемьян Савельев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Между 1710 и 1713

Дата смерти

1781

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1710 и 1713

Отец: Лунев Савелий (Савва) Федоров

Мать: Мария Федулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Улита Мартемьянова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Лунев Иван Мартемьянов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Лунев Тарас Мартемьянов

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
1781
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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