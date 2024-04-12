Лунев Мартемьян Савельев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1710 и 1713
Дата смерти1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1710 и 1713
Отец: Лунев Савелий (Савва) Федоров
Мать: Мария Федулова
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Улита Мартемьянова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никитина
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никитина
Рождение ребёнка
Около 1743
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1781