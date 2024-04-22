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Кулик Климент Семенович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1809

Дата смерти

26.04.1861

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1829

Дочь: Параскева Климентьевна

Мать ребёнка: Кулик Анна Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1833

Сын: Кулик Трофим Климентьевич

Мать ребёнка: Кулик Анна Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кулик Евдокия Климентьевна

Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1835

Дочь: Евдокия Климентьевна

Мать ребёнка: Кулик Анна Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.05.1835

Жена: Кулик Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1836

Сын: Кулик Федор Климентьевич

Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1838

Сын: Кулик Киприян Климентьевич

Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1841

Сын: Кулик Фотий Климентьевич

Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.08.1844

Сын: Кулик Мирон Климентьевич

Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.08.1847

Дочь: Евдокия Климентьевна

Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1853

Сын: Кулик Кирилл Климентьевич

Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.10.1853

Жена: Кулик Ирина Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.09.1854

Сын: Кулик Харитон Климентьевич

Мать ребёнка: Кулик Ирина Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.04.1856

Дочь: Кулик Агафия Климентьевна

Мать ребёнка: Кулик Ирина Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулик Анна Андреевна

Смерть
26.04.1861
Липовый Рог, Чернігівська область
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