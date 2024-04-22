Кулик Климент Семенович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти26.04.1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Параскева Климентьевна
Мать ребёнка: Кулик Анна Андреевна
Сын: Кулик Трофим Климентьевич
Мать ребёнка: Кулик Анна Андреевна
Дочь: Кулик Евдокия Климентьевна
Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна
Дочь: Евдокия Климентьевна
Мать ребёнка: Кулик Анна Андреевна
Жена: Кулик Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна
Сын: Кулик Киприян Климентьевич
Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна
Дочь: Евдокия Климентьевна
Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна
Сын: Кулик Кирилл Климентьевич
Мать ребёнка: Кулик Ксения Андреевна
Жена: Кулик Ирина Яковлевна
Сын: Кулик Харитон Климентьевич
Мать ребёнка: Кулик Ирина Яковлевна
Дочь: Кулик Агафия Климентьевна
Мать ребёнка: Кулик Ирина Яковлевна
Жена: Кулик Анна Андреевна