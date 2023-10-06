Кулик Трофим Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулик Трофим Климентьевич

Кулик Трофим Климентьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

15.04.1833

Дата смерти

14.02.1834

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1833

Отец: Кулик Климент Семенович

Мать: Кулик Анна Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
14.02.1834
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close