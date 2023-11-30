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Кулик Анна Андреевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1807

Дата смерти

18.04.1835

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1829

Дочь: Параскева Климентьевна

Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1833

Сын: Кулик Трофим Климентьевич

Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1835

Дочь: Евдокия Климентьевна

Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулик Климент Семенович

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
18.04.1835
Черниговская губерния, Российская империя
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