Кулик Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти18.04.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1829
Дочь: Параскева Климентьевна
Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1833
Сын: Кулик Трофим Климентьевич
Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1835
Дочь: Евдокия Климентьевна
Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
18.04.1835
Черниговская губерния, Российская империя