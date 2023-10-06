(Кулик) Евдокия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кулик) Евдокия Климентьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.03.1835

Дата смерти

05.05.1835

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1835

Отец: Кулик Климент Семенович

Мать: Кулик Анна Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
05.05.1835
Черниговская губерния, Российская империя
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