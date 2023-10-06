(Кулик) Параскева Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кулик) Параскева Климентьевна

(Кулик) Параскева Климентьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.10.1829

Дата смерти

08.02.1834

Пол

Женский

Отец

1809 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1829

Отец: Кулик Климент Семенович

Мать: Кулик Анна Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
08.02.1834
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close