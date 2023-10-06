(Кулик) Параскева Климентьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.10.1829
Дата смерти08.02.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1829
Отец: Кулик Климент Семенович
Мать: Кулик Анна Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
08.02.1834
Черниговская губерния, Российская империя