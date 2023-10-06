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Кулик Кирилл Климентьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.06.1853

Дата смерти

27.07.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1853

Отец: Кулик Климент Семенович

Мать: Кулик Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
27.07.1853
Черниговская губерния, Российская империя
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