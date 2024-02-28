Кулик (Кунах) Ксения Андреевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти01.08.1853
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кунах Андрей Васильевич
Мать: Кунах Анна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кулик Евдокия Климентьевна
Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.05.1835
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1836
Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1838
Сын: Кулик Киприян Климентьевич
Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович
Рождение ребёнка
12.08.1841
Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1844
Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович
Рождение ребёнка
04.08.1847
Дочь: Евдокия Климентьевна
Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1853
Сын: Кулик Кирилл Климентьевич
Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.08.1853