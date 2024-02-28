Кулик (Кунах) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Кунах) Ксения Андреевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1818

Дата смерти

01.08.1853

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кунах Андрей Васильевич

Мать: Кунах Анна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кулик Евдокия Климентьевна

Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.05.1835

Муж: Кулик Климент Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.06.1836

Сын: Кулик Федор Климентьевич

Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.10.1838

Сын: Кулик Киприян Климентьевич

Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.08.1841

Сын: Кулик Фотий Климентьевич

Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.08.1844

Сын: Кулик Мирон Климентьевич

Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.08.1847

Дочь: Евдокия Климентьевна

Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1853

Сын: Кулик Кирилл Климентьевич

Отец ребёнка: Кулик Климент Семенович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.08.1853
Липовый Рог, Чернігівська область
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