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Кулик Федор Климентьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.06.1836

Дата смерти

01.04.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1836

Отец: Кулик Климент Семенович

Мать: Кулик Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.04.1840
Черниговская губерния, Российская империя
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