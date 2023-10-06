Кулик Федор Климентьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.06.1836
Дата смерти01.04.1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1836
Отец: Кулик Климент Семенович
Мать: Кулик Ксения Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.04.1840
Черниговская губерния, Российская империя