Кулик (Кулик) Евдокия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Кулик) Евдокия Климентьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1834

Дата смерти

05.05.1835

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кулик Климент Семенович

Мать: Кулик Ксения Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
05.05.1835
Черниговская губерния, Российская империя
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