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Кулик Мирон Климентьевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

17.08.1844

Дата смерти

05.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1844

Отец: Кулик Климент Семенович

Мать: Кулик Ксения Андреевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.12.1866

Сын: Кулик Иосиф Миронович

Мать ребёнка: Кулик Марфа Терентьевна

Рождение ребёнка
04.06.1868

Дочь: Кулик Сусанна Мироновна

Мать ребёнка: Кулик Марфа Терентьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
19.10.1875

Жена: Кулик Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1877

Сын: Кулик Евсевий Миронович

Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1879

Дочь: Проценко София Мироновна

Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1882

Дочь: Ляшенко Анастасия Мироновна

Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1885

Сын: Кулик Никифор Миронович

Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1888

Дочь: Бецман Ксения Мироновна

Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1890

Сын: Кулик Иван Миронович

Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1893

Дочь: Дарья Мироновна

Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1895

Сын: Кулик Василий Миронович

Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1899

Дочь: Ольга Мироновна

Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулик Марфа Терентьевна

Смерть
05.03.1912
Липовый Рог, Чернігівська область
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