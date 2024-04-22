Кулик Мирон Климентьевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1844
Дата смерти05.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1844
Отец: Кулик Климент Семенович
Мать: Кулик Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
23.12.1866
Мать ребёнка: Кулик Марфа Терентьевна
Рождение ребёнка
04.06.1868
Дочь: Кулик Сусанна Мироновна
Мать ребёнка: Кулик Марфа Терентьевна
Бракосочетание
19.10.1875
Жена: Кулик Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1877
Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна
Рождение ребёнка
17.09.1879
Дочь: Проценко София Мироновна
Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна
Рождение ребёнка
29.10.1882
Дочь: Ляшенко Анастасия Мироновна
Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна
Рождение ребёнка
09.02.1885
Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1888
Дочь: Бецман Ксения Мироновна
Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна
Рождение ребёнка
26.09.1890
Сын: Кулик Иван Миронович
Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1893
Дочь: Дарья Мироновна
Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1895
Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1899
Дочь: Ольга Мироновна
Мать ребёнка: Кулик Анна Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулик Марфа Терентьевна
Смерть
05.03.1912