Кулик (Полисмак) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения23.02.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1858
Бракосочетание
19.10.1875
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1877
Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич
Рождение ребёнка
17.09.1879
Дочь: Проценко София Мироновна
Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич
Рождение ребёнка
29.10.1882
Дочь: Ляшенко Анастасия Мироновна
Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич
Рождение ребёнка
09.02.1885
Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1888
Дочь: Бецман Ксения Мироновна
Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич
Рождение ребёнка
26.09.1890
Сын: Кулик Иван Миронович
Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1893
Дочь: Дарья Мироновна
Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1895
Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1899
Дочь: Ольга Мироновна
Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно