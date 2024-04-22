Кулик (Полисмак) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Полисмак) Анна Антоновна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

23.02.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1858

Отец: Полисмак Антоний Яковлевич

Мать: Полисмак Марфа Емельяновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
19.10.1875

Муж: Кулик Мирон Климентьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1877

Сын: Кулик Евсевий Миронович

Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1879

Дочь: Проценко София Мироновна

Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1882

Дочь: Ляшенко Анастасия Мироновна

Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1885

Сын: Кулик Никифор Миронович

Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1888

Дочь: Бецман Ксения Мироновна

Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1890

Сын: Кулик Иван Миронович

Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1893

Дочь: Дарья Мироновна

Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1895

Сын: Кулик Василий Миронович

Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1899

Дочь: Ольга Мироновна

Отец ребёнка: Кулик Мирон Климентьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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