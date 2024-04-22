Полисмак (Моляренко) Марфа Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полисмак (Моляренко) Марфа Емельяновна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
28.04.1857

Муж: Полисмак Антоний Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1858

Дочь: Кулик Анна Антоновна

Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1860

Сын: Полисмак Антоний Антонович

Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1862

Сын: Полисмак Антоний Антонович

Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1864

Сын: Полисмак Митрофан Антонович

Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1865

Дочь: Герасименко Стефанида Антоновна

Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.05.1868

Сын: Полисмак Никита Антонович

Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1870

Сын: Полисмак Андрей Антонович

Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1873

Дочь: София Антоновна

Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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