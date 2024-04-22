Полисмак (Моляренко) Марфа Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
28.04.1857
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1858
Дочь: Кулик Анна Антоновна
Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич
Рождение ребёнка
03.08.1860
Сын: Полисмак Антоний Антонович
Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1862
Сын: Полисмак Антоний Антонович
Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1864
Сын: Полисмак Митрофан Антонович
Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1865
Дочь: Герасименко Стефанида Антоновна
Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич
Рождение ребёнка
14.05.1868
Сын: Полисмак Никита Антонович
Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1870
Сын: Полисмак Андрей Антонович
Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1873
Дочь: София Антоновна
Отец ребёнка: Полисмак Антоний Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно