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Полисмак Никита Антонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.05.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1868

Отец: Полисмак Антоний Яковлевич

Мать: Полисмак Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1895

Жена: Полисмак Анна Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1898

Дочь: Лебедь Евдокия Никитовна

Мать ребёнка: Полисмак Анна Митрофановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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