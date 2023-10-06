Полисмак Никита Антонович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения14.05.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1868
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.01.1895
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1898
Дочь: Лебедь Евдокия Никитовна
Мать ребёнка: Полисмак Анна Митрофановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно