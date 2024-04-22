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Полисмак Антоний Яковлевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

04.08.1832

Дата смерти

22.12.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1832

Отец: Полисмак Яков Алексеевич

Мать: Полисмак Васса Гавриловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
28.04.1857

Жена: Полисмак Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1858

Дочь: Кулик Анна Антоновна

Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1860

Сын: Полисмак Антоний Антонович

Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1862

Сын: Полисмак Антоний Антонович

Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1864

Сын: Полисмак Митрофан Антонович

Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1865

Дочь: Герасименко Стефанида Антоновна

Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.05.1868

Сын: Полисмак Никита Антонович

Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1870

Сын: Полисмак Андрей Антонович

Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1873

Дочь: София Антоновна

Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
22.12.1898
Черниговская губерния, Российская империя
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