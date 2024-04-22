Полисмак Антоний Яковлевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1832
Дата смерти22.12.1898
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1832
Бракосочетание
28.04.1857
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1858
Дочь: Кулик Анна Антоновна
Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
03.08.1860
Сын: Полисмак Антоний Антонович
Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1862
Сын: Полисмак Антоний Антонович
Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.11.1864
Сын: Полисмак Митрофан Антонович
Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1865
Дочь: Герасименко Стефанида Антоновна
Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
14.05.1868
Сын: Полисмак Никита Антонович
Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.10.1870
Сын: Полисмак Андрей Антонович
Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1873
Дочь: София Антоновна
Мать ребёнка: Полисмак Марфа Емельяновна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
22.12.1898
Черниговская губерния, Российская империя