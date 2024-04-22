Герасименко (Полисмак) Стефанида Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Полисмак) Стефанида Антоновна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

13.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1865

Отец: Полисмак Антоний Яковлевич

Мать: Полисмак Марфа Емельяновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
06.05.1888

Муж: Герасименко Павел Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.09.1889

Сын: Герасименко Сергей Павлович

Отец ребёнка: Герасименко Павел Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1891

Дочь: Рудик Ефросиния Павловна

Отец ребёнка: Герасименко Павел Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1895

Сын: Герасименко Петр Павлович

Отец ребёнка: Герасименко Павел Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1898

Дочь: Чепела Параскева Павловна

Отец ребёнка: Герасименко Павел Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1903

Сын: Герасименко Григорий Павлович

Отец ребёнка: Герасименко Павел Михайлович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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