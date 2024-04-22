Герасименко (Полисмак) Стефанида Антоновна
Место рождения
Дата рождения13.11.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1865
Бракосочетание
06.05.1888
Рождение ребёнка
11.09.1889
Сын: Герасименко Сергей Павлович
Отец ребёнка: Герасименко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.1891
Дочь: Рудик Ефросиния Павловна
Отец ребёнка: Герасименко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
05.10.1895
Сын: Герасименко Петр Павлович
Отец ребёнка: Герасименко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
25.09.1898
Дочь: Чепела Параскева Павловна
Отец ребёнка: Герасименко Павел Михайлович
Рождение ребёнка
21.01.1903
Сын: Герасименко Григорий Павлович
Отец ребёнка: Герасименко Павел Михайлович
Смерть
Неизвестно