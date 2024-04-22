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Герасименко Павел Михайлович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

05.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1869

Отец: Герасименко Михаил Кириллович

Мать: Герасименко Мария Симоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
06.05.1888

Жена: Герасименко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.09.1889

Сын: Герасименко Сергей Павлович

Мать ребёнка: Герасименко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1891

Дочь: Рудик Ефросиния Павловна

Мать ребёнка: Герасименко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1895

Сын: Герасименко Петр Павлович

Мать ребёнка: Герасименко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1898

Дочь: Чепела Параскева Павловна

Мать ребёнка: Герасименко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1903

Сын: Герасименко Григорий Павлович

Мать ребёнка: Герасименко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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