Герасименко Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1869
Бракосочетание
06.05.1888
Рождение ребёнка
11.09.1889
Сын: Герасименко Сергей Павлович
Мать ребёнка: Герасименко Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
19.09.1891
Дочь: Рудик Ефросиния Павловна
Мать ребёнка: Герасименко Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
05.10.1895
Сын: Герасименко Петр Павлович
Мать ребёнка: Герасименко Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
25.09.1898
Дочь: Чепела Параскева Павловна
Мать ребёнка: Герасименко Стефанида Антоновна
Рождение ребёнка
21.01.1903
Сын: Герасименко Григорий Павлович
Мать ребёнка: Герасименко Стефанида Антоновна
Смерть
Неизвестно