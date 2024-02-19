Герасименко Мария Симоновна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти23.02.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1861
Рождение ребёнка
24.11.1863
Сын: Герасименко Климентий Михайлович
Отец ребёнка: Герасименко Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
31.05.1865
Дочь: Герасименко Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Герасименко Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
24.03.1868
Дочь: Герасименко Мотрона Михайловна
Отец ребёнка: Герасименко Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
05.11.1869
Сын: Герасименко Павел Михайлович
Отец ребёнка: Герасименко Михаил Кириллович
Рождение ребёнка
03.08.1872
Дочь: Герасименко Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Герасименко Михаил Кириллович
Смерть
23.02.1888