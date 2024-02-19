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Герасименко Мария Симоновна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

1842

Дата смерти

23.02.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
27.01.1861

Муж: Герасименко Михаил Кириллович

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1863

Сын: Герасименко Климентий Михайлович

Отец ребёнка: Герасименко Михаил Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.05.1865

Дочь: Герасименко Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Герасименко Михаил Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1868

Дочь: Герасименко Мотрона Михайловна

Отец ребёнка: Герасименко Михаил Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1869

Сын: Герасименко Павел Михайлович

Отец ребёнка: Герасименко Михаил Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1872

Дочь: Герасименко Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Герасименко Михаил Кириллович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
23.02.1888
Липовый Рог, Чернігівська область

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