Рудик (Герасименко) Ефросиния Павловна
Место рождения
Дата рождения19.09.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1891
Бракосочетание
31.01.1910
Муж: Рудик Яков Данилович
Рождение ребёнка
22.10.1911
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Рудик Яков Данилович
Рождение ребёнка
25.02.1916
Сын: Рудик Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Рудик Яков Данилович
Смерть
Неизвестно