Рудик (Герасименко) Ефросиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудик (Герасименко) Ефросиния Павловна

Рудик (Герасименко) Ефросиния Павловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

19.09.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1891

Отец: Герасименко Павел Михайлович

Мать: Герасименко Стефанида Антоновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1910

Муж: Рудик Яков Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1911

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Рудик Яков Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.02.1916

Сын: Рудик Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Рудик Яков Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close