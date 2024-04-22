Рудик Яков Данилович
Место рождения
Дата рождения12.01.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1883
Отец: Рудик Даниил Тимофеевич
Мать: Рудик Васса Дионисиевна
Бракосочетание
31.01.1910
Жена: Рудик Ефросиния Павловна
Рождение ребёнка
22.10.1911
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Рудик Ефросиния Павловна
Рождение ребёнка
25.02.1916
Сын: Рудик Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Рудик Ефросиния Павловна
Смерть
Неизвестно