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Рудик Яков Данилович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

12.01.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1883

Отец: Рудик Даниил Тимофеевич

Мать: Рудик Васса Дионисиевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Рудик Ефросиния Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1911

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Рудик Ефросиния Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.02.1916

Сын: Рудик Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Рудик Ефросиния Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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