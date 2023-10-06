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Полисмак Антоний Антонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.08.1862

Дата смерти

09.02.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1862

Отец: Полисмак Антоний Яковлевич

Мать: Полисмак Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1882

Сын: Полисмак Леонтий Антонович

Мать ребёнка: Полисмак Параскева Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1886

Дочь: Иулитта Антоновна

Мать ребёнка: Полисмак Параскева Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полисмак Параскева Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.02.1883
Черниговская губерния, Российская империя
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