Полисмак Антоний Антонович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения05.08.1862
Дата смерти09.02.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1862
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.06.1882
Сын: Полисмак Леонтий Антонович
Мать ребёнка: Полисмак Параскева Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1886
Дочь: Иулитта Антоновна
Мать ребёнка: Полисмак Параскева Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
09.02.1883
Черниговская губерния, Российская империя