Полисмак Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1882
Сын: Полисмак Леонтий Антонович
Отец ребёнка: Полисмак Антоний Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1886
Дочь: Иулитта Антоновна
Отец ребёнка: Полисмак Антоний Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно