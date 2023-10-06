Полисмак Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полисмак Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1882

Сын: Полисмак Леонтий Антонович

Отец ребёнка: Полисмак Антоний Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1886

Дочь: Иулитта Антоновна

Отец ребёнка: Полисмак Антоний Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полисмак Антоний Антонович

Смерть
Неизвестно
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