Полисмак Андрей Антонович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения01.10.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1870
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1892
Дочь: Шевченко Александра Андреевна
Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Наталия Андреевна
Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1896
Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1898
Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1901
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1903
Сын: Полисмак Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1906
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.05.1908
Сын: Полисмак Николай Андреевич
Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно