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Полисмак Андрей Антонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.10.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1870

Отец: Полисмак Антоний Яковлевич

Мать: Полисмак Марфа Емельяновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.04.1892

Дочь: Шевченко Александра Андреевна

Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Наталия Андреевна

Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1896

Сын: Полисмак Иван Андреевич

Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1898

Сын: Полисмак Петр Андреевич

Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1901

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1903

Сын: Полисмак Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1906

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.05.1908

Сын: Полисмак Николай Андреевич

Мать ребёнка: Полисмак Сусанна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полисмак Сусанна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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