Шевченко (Полисмак) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Полисмак) Александра Андреевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.04.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1892

Отец: Полисмак Андрей Антонович

Мать: Полисмак Сусанна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.11.1913

Муж: Шевченко Сидор Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1914

Сын: Шевченко Николай Сидорович

Отец ребёнка: Шевченко Сидор Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1919

Сын: Шевченко Федор Сидорович

Отец ребёнка: Шевченко Сидор Степанович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1920

Сын: Шевченко Александр Сидорович

Отец ребёнка: Шевченко Сидор Степанович

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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