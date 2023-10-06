Шевченко (Полисмак) Александра Андреевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.04.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1892
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.11.1913
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1914
Сын: Шевченко Николай Сидорович
Отец ребёнка: Шевченко Сидор Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1919
Отец ребёнка: Шевченко Сидор Степанович
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1920
Сын: Шевченко Александр Сидорович
Отец ребёнка: Шевченко Сидор Степанович
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно