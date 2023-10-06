Полисмак Сусанна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полисмак Сусанна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1892

Дочь: Шевченко Александра Андреевна

Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1895

Дочь: Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1896

Сын: Полисмак Иван Андреевич

Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1898

Сын: Полисмак Петр Андреевич

Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1901

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1903

Сын: Полисмак Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1906

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.05.1908

Сын: Полисмак Николай Андреевич

Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полисмак Андрей Антонович

Смерть
Неизвестно
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