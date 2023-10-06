Полисмак Сусанна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1892
Дочь: Шевченко Александра Андреевна
Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1895
Дочь: Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.07.1896
Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.09.1898
Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.01.1901
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.11.1903
Сын: Полисмак Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1906
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.05.1908
Сын: Полисмак Николай Андреевич
Отец ребёнка: Полисмак Андрей Антонович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно