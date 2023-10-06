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Полисмак Николай Андреевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.05.1908

Дата смерти

11.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1908

Отец: Полисмак Андрей Антонович

Мать: Полисмак Сусанна Леонтьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
11.08.1942
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