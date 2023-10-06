Полисмак Николай Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.05.1908
Дата смерти11.08.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1908
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
11.08.1942