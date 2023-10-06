Шевченко Сидор Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения12.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1886
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.11.1913
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1914
Сын: Шевченко Николай Сидорович
Мать ребёнка: Шевченко Александра Андреевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1919
Мать ребёнка: Шевченко Александра Андреевна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1920
Сын: Шевченко Александр Сидорович
Мать ребёнка: Шевченко Александра Андреевна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно