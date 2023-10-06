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Шевченко Сидор Степанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1886

Отец: Шевченко Степан Михайлович

Мать: Шевченко Агрипина Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.11.1913

Жена: Шевченко Александра Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.10.1914

Сын: Шевченко Николай Сидорович

Мать ребёнка: Шевченко Александра Андреевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1919

Сын: Шевченко Федор Сидорович

Мать ребёнка: Шевченко Александра Андреевна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1920

Сын: Шевченко Александр Сидорович

Мать ребёнка: Шевченко Александра Андреевна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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