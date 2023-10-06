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Шевченко Степан Михайлович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.12.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1858

Отец: Шевченко Михаил Иванович

Мать: Шевченко Агафия Иосифовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.05.1881

Жена: Шевченко Агрипина Трофимовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.07.1883

Сын: Шевченко Евдоким Степанович

Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1886

Сын: Шевченко Сидор Степанович

Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1889

Сын: Шевченко Елисей Степанович

Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1892

Сын: Шевченко Макарий Степанович

Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1894

Дочь: Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1896

Сын: Шевченко Карп Степанович

Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1899

Дочь: София Степановна

Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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