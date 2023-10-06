Шевченко Степан Михайлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.12.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1858
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.05.1881
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.07.1883
Сын: Шевченко Евдоким Степанович
Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1886
Сын: Шевченко Сидор Степанович
Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1889
Сын: Шевченко Елисей Степанович
Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1892
Сын: Шевченко Макарий Степанович
Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1894
Дочь: Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1896
Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1899
Дочь: София Степановна
Мать ребёнка: Шевченко Агрипина Трофимовна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно