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Шевченко Евдоким Степанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1883

Отец: Шевченко Степан Михайлович

Мать: Шевченко Агрипина Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1907

Сын: Шевченко Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Шевче́нко Ксения Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.08.1908

Жена: Шевче́нко Мария Никитична

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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