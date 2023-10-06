Шевченко Евдоким Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.07.1907
Сын: Шевченко Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Шевче́нко Ксения Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.08.1908
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно