Шевченко (Северин) Агрипина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения14.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1860
Отец: Северин Трофим Иванович
Мать: Северин Ирина Кирилловна
Бракосочетание
03.05.1881
Рождение ребёнка
27.07.1883
Сын: Шевченко Евдоким Степанович
Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1886
Сын: Шевченко Сидор Степанович
Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1889
Сын: Шевченко Елисей Степанович
Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1892
Сын: Шевченко Макарий Степанович
Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1894
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1896
Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1899
Дочь: София Степановна
Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно