Шевченко (Северин) Агрипина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Северин) Агрипина Трофимовна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

14.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1860

Отец: Северин Трофим Иванович

Мать: Северин Ирина Кирилловна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
03.05.1881

Муж: Шевченко Степан Михайлович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.07.1883

Сын: Шевченко Евдоким Степанович

Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.05.1886

Сын: Шевченко Сидор Степанович

Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1889

Сын: Шевченко Елисей Степанович

Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.01.1892

Сын: Шевченко Макарий Степанович

Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1894

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.05.1896

Сын: Шевченко Карп Степанович

Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1899

Дочь: София Степановна

Отец ребёнка: Шевченко Степан Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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