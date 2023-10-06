Шевченко Елисей Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения13.06.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1889
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1913
Жена: Мотрона Федоровна
Рождение ребёнка
06.10.1914
Дочь: Шевченко Ульяна Елисеевна
Мать ребёнка: Мотрона Федоровна
Рождение ребёнка
05.06.1920
Дочь: Надежда Елисеевна
Мать ребёнка: Мотрона Федоровна
Смерть
Неизвестно