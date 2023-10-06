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Шевченко Елисей Степанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

13.06.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1889

Отец: Шевченко Степан Михайлович

Мать: Шевченко Агрипина Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1913

Жена: Мотрона Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1914

Дочь: Шевченко Ульяна Елисеевна

Мать ребёнка: Мотрона Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.06.1920

Дочь: Надежда Елисеевна

Мать ребёнка: Мотрона Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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